Actualitzada 17/11/2020 a les 14:24

El govern espanyol ha aprovat ampliar fins al 30 de juny del 2021 el termini per canviar pessetes per euros. Els ciutadans i empreses que encara tinguin pessetes tindran sis mesos més per bescanviar-les al Banc d'Espanya. Ho ha explicat la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Nadia Calviño, aquest dimarts en roda de premsa i ho ha justificat pel fet de «compensar les dificultats que han pogut tenir aquests mesos per realitzar el tràmit» amb motiu de la pandèmia.