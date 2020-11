Amazon obre una farmàcia en línia per vendre medicaments amb recepta

El servei d'entrega a domicili de fàrmacs amb prescripció només està disponible als Estats Units

Actualitzada 17/11/2020 a les 16:17

Amazon ha obert una farmàcia en línia per vendre i entregar a domicili medicaments amb recepta. La nova botiga anomenada 'Amazon Pharmacy' només està disponible als Estats Units de moment. El llançament d'aquest nou servei arriba dos anys després que la multinacional de Jeff Bezos comprés PillPack, una de les farmàcies en línia més gran dels EUA. A la seva pàgina web, Amazon promet que la informació mèdica que rebi no serà compartida «fora de la seva farmàcia per fer publicitat o màrqueting» sense el consentiment exprés del client.