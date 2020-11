Simón recela dels tests d'antígens a les farmàcies perquè els que té l'Estat requereixen personal sanitari

«Hi ha problemes de diversos tipus, competencials, legals, que competeixen a un grup de gent enorme que s'està posant d'acord sobre si es poden fer o no» tests d'antígens a les farmàcies, ha explicat Simón. «Si en algun moment aconseguim aclarir aquests punts i es pot fer jo entenc que les farmàcies poden ser una ajuda important, sempre i quan tot això se solucioni correctament», ha opinat.D'altra banda, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries també ha reaccionat a la petició de cessament aprovada per l'Assemblea del Consell General de Col·legis de Metges de l'Estat, després de la polèmica pel comentari sobre l'evolució de contagis entre el personal sanitari que va fer en la roda de premsa de dijous passat.«Soc un funcionari públic. El meu lloc és el que decideixin els meus superiors», ha recordat. «No baixaré del vaixell i el deixaré buit. Si es considera que haig de sortir sortiré i si no seguiré», ha reblat per tancar la polèmica.Sobre l'escena actual de la pandèmia, Simón ha reiterat que es confirma la tendència a la baixa, tot i que ha advertit que encara s'està en els 470 infectats per cada 100.000 habitants. «Encara són molts casos».També ha posat de manifest que 17 Comunitats Autònomes estan estabilitzades o a punt de ser-ho, i a desitjat que les dues que encara no ho estan puguin entrar aviat en aquesta fase. Tot i això ha tornat a recordar que les xifres actuals són «molt altes».En aquest sentit ha recomanat no baixar la guàrdia sobretot en dies assenyalats com el Pont de la Puríssima o el Nadal.Finalment ha opinat sobre la vacuna de Moderna, de la qual avui ha transcendit un percentatge d'efectivitat pròxim al 95%. Simón no ha negat que els resultats són «molt esperançadors» però ha demanat interpretar-los amb «prudència» atès que no són definitius. En tot cas ha augurat que els resultats de la vacuna de Moderna, sumats als coneguts la setmana passada de Pfizer, obren una situació «millor que la de fa unes setmanes», quan no es coneixien aquests resultats intermedis.