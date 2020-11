Sanitat alerta del risc de fumar cigarretes electròniques i de l'augment del seu consum entre joves

L'informe assegura que no hi ha una evidència sòlida que afirmi que les cigarretes electròniques siguin útils per deixar de fumar. Tot el contrari, el document afirma que existeix el risc que poden fer perdre l'oportunitat a persones que volen deixar de fumar i que passen a consumir aquests productes, que continuen sent nocius.Les últimes enquestes revelen que la meitat dels estudiants de secundària han provat alguna vegada les cigarretes electròniques. Per això, s'insta a continuar avançant en la regulació d'aquests productes per tal de limitar-ne l'accés dels joves.Aquest nou informe actualitza la informació el document anterior, publicat el 2014.