Revelen que el dany als mitocondris és clau en la gravetat de covid-19

Una bona salut mitocondrial podria mantenir una resposta immunològica adequada a la covid-19

Actualitzada 16/11/2020 a les 15:15

Un estudi realitzat pels professors de la Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla i investigadors del Centre Andalús de Biologia del Desenvolupament (CABD) Daniel José Moreno Fernández Ayala, Plácido Navas i Guillermo López Lluc ha conclòs que el mal als mitocondris, les centrals energètiques de les cèl·lules, suposa un factor clau en la gravetat de la covid-19.L'estudi ha estat publicat a la revista Experimental Gerontology per aquests investigadors, experts en malalties originades per la pèrdua de funció en els mitocondris i en l'envelliment, que van associar la major gravetat de la covid-19 que es produeix en persones majors o amb síndrome metabòlica o obesitat amb el fet que en tots aquests casos l'acumulació de mitocondris danyats és un factor comú.A la seva web oficial, la Universitat recull el resum del treball, que explica que la revisió de la literatura científica publicada fins al moment revela que la presència de mitocondris danyats està associada a dos dels símptomes clau en la infecció per SARS-CoV-2: la inflamació massiva i els baixos nivells d'interferó.«En estudis anteriors sobre canvis en l'expressió gènica en malalties mitocondrials per deficiència en Coenzim Q havíem trobat que es produïen canvis cap a un perfil inflamatori amb deficiència en la producció d'interferó, dos dels fenòmens que s'observen en la covid-19. Això ens va fer indagar més en la relació entre els mitocondris i els desequilibris en el sistema immunològic», indica el professor Fernández-Ayala.Guillermo López Lluch i Plácido Navas van comprovar que, segons s'envelleix, «els mitocondris, les centrals energètiques de les cèl·lules, van perdent funcionalitat i van acumulant danys, i els mecanismes cel·lulars que eliminen els mitocondris danyats van perdent eficàcia pel que aquestes s'acumulen en les cèl·lules».«Sabem que l'acumulació de mitocondris danyats és un factor comú en moltes de les malalties associades amb l'envelliment i amb l'obesitat», explica el professor López Lluch.En aquest estudi de revisió, els investigadors van comprovar que l'acumulació de mitocondris danyats genera processos interns a les cèl·lules que condueixen a l'alliberament de substàncies que generen inflamació.Aquestes substàncies, anomenades genèricament citocines, generen la inflamació crònica que s'observa en l'envelliment i en l'obesitat.L'activació «dels macròfags pulmonars per l'arribada del SARS-CoV-2 amb mitocondris no funcionals podria estar darrere de la tempesta de citocines que genera la inflamació massiva i la pneumònia bilateral en els casos més severs de la covid-19», explica l'estudi.D'altra banda, López-Lluch cita que «un altre dels fenòmens principals dels casos més severs de la covid-19 és la incapacitat per a produir una altra citocina, l'interferó, essencial per a la resposta contra el virus».Aquesta incapacitat «pot ser generada pel mateix virus, per una certa predisposició genètica per a bloquejar l'activitat de l'interferó trobada en uns certs pacients o per l'acumulació de mitocondris danyats».Els autors proposen que una bona salut mitocondrial podria mantenir una resposta immunològica adequada no només enfront de la infecció pel coronavirus que causa la covid-19, sinó també enfront d'altres infeccions respiratòries durant l'envelliment.Estratègies terapèutiques encaminades a mantenir aquesta salut mitocondrial bé mitjançant fàrmacs o suplements alimentosos podrien reduir la inflamació crònica associada amb l'envelliment alhora que millorarien la resposta immunològica enfront de les infeccions víriques a edats avançades, segons destaquen.