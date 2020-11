Les vacunes de la covid-19 s'adaptaran als grups de població, segons una experta

Actualitzada 16/11/2020 a les 11:22

La distribució de diverses vacunes contra la covid-19 per part de diferents laboratoris permetrà adaptar la immunització a les necessitats dels diferents grups de població, segons ha detallat a Efe la professora especialista en immunoteràpia Carmen Álvarez-Domínguez.Aquesta experta de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha ressaltat que «serà la primera vegada en comptar amb una vacuna amb tantes aproximacions diferents», que es defineixen mitjançant l'ús del virus inactivat o amb l'ús de proteïnes, entre altres opcions.Ha recalcat que «cal agafar amb pinces» l'anunci de la farmaceútica estatunidenca Pfizer de comptar a la primavera de 2021 amb una vacuna contra la covid-19, després d'haver aconseguit una eficàcia superior al 90 per cent, «perquè l'assaig clínic no està acabat».Aquest resultat d'eficàcia s'ha obtingut a partir de les dades intermitges abans que conclogui la investigació, que normalment no s'alliberen, però, com en aquest cas són «tan prometedors», s'han donat a conèixer abans de publicar tot l'estudi científic, ha precisat.«Una cosa és el que es prova en individus sans, amb unes condicions, i una altra és com funciona aquesta vacuna entre la població general», ha insistit.La vacunació no suposarà la fi del coronavirus perquè «el virus continuarà circulant», ha recalcat, «es posarà fi a la infecció quan s'aconsegueixi la immunitat general, també després d'haver passat la malaltia».A finals d'any o principi de 2021 -ha dit- s'alliberaran les dades dels assajos clínics de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, mentre que Janssen no ho farà fins a primavera, però trigarà més perquè en la seva investigació participen uns 60.000 voluntaris.Quant a la vacunació de la població, ha estimat que es començarà pels grups de risc, que són les persones majors, els professionals sanitaris, els treballadors de serveis socials i la resta de col·lectius que estiguin més exposats, en un procés de vacunació general que es prolongarà fins a finals de 2021, ha calculat.També ha recordat que, a la Xina, la vacuna desenvolupada per l'empresa Sinovac Biotech ha permès immunitzar als membres del seu exèrcit i s'ha començat amb els mestres i els membres de l'administració.El número reproductiu bàsic (R0) -que calcula els contagis que pot provocar una única persona- del coronavirus determinarà el percentatge de la població a la que caldrà vacunar, ha indicat aquesta experta.Així, ha explicat que el R0 del xarampió és molt alt, per la qual cosa és recomanable vacunar al 99 per cent de la població, però amb la covid-19 caldrà calcular-lo en funció del desenvolupament de la pandèmia mitjançant l'aplicació d'una equació matemàtica, una vegada que hagi passat més d'un any des de l'aparició del virus.Ha subratllat que «totes les vacunes que surten al mercat són totalment segures» o les agències reguladores a Europa i els Estats Units no les aprovarien i no tindrien permís per a comercialitzar-les, «una altra cosa és l'eficàcia de cada vacuna».