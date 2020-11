Les mascaretes quirúrgiques costaran 0,72 euros a partir d'aquest dimarts

La Comissió va acordar aquesta mesura el passat dia 12, però ja a l'abril fix un preu màxim de venda al públic de 0,96 euros

Actualitzada 16/11/2020 a les 13:10

Les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús tindran un preu màxim de venda al públic de 0,72 euros a partir de demà dimarts, quan entra en vigor l'acord del Ministeri de Sanitat de reduir un 25% la quantia fixa d'aquest producte de protecció per així tractar de garantir l'accés de la població.El nou preu és unitari, i es tracta, a més, d'un preu final amb l'IVA o, en el seu cas, l'IGIC (Impost General Indirecte Canari), corresponents.Aquest import màxim queda subjecte a futures revisions per la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, l'òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat del qual formen part diversos ministeris i les comunitats autònomes.La Comissió va acordar aquesta mesura el passat dia 12, però ja a l'abril fix un preu màxim de venda al públic de les mascaretes quirúrgiques de 0,96 euros.Aquest nou preu de 0,72 euros es fixa tant en grans superfícies, com en oficines de farmàcia i venda «online» per així garantir la lliure competència per sota del preu màxim fixat i per assegurar que l'accés a elles es fa en condicions econòmiques no abusives.