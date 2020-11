La Xina torna a trobar restes de coronavirus en carn congelada, ara procedent de França

Durant un control aleatori de carn de porc, emmagatzemada a la ciutat de Xiamen

Actualitzada 16/11/2020 a les 11:54

La Xina ha anunciat aquest dilluns que ha tornat a trobar restes del coronavirus SARS-CoV-2 en l'envasament de productes congelats importats, en aquest cas, de porc procedent de França, va informar el diari local The Paper.Una inspecció aleatòria dels embalatges d'una partida de carn de porc provinent de França emmagatzemada a la ciutat sud-oriental de Xiamen va donar resultat positiu després de realitzar-se'ls un test d'àcid nucleic.Les autoritats sanitàries van indicar que la partida, de 25 tones en total, va entrar al país a través del port shanghainès de Yangshan i que la carn encara no havia sortit al mercat.Així mateix, les autoritats van segellar i van desinfectar el lloc de magatzematge del carregament.En les últimes setmanes, el país asiàtic ha detectat traces de coronavirus en diversos empaquetats de productes refrigerats -entre ells, de carn brasilera i de gambeta equatorià-, la qual cosa ha portat a Pequín a endurir les normatives d'importació de congelats i el seu control.De fet, el contagi per aquesta via de transmissió de dos estibadors del port oriental de Qingdao va desencadenar un petit rebrot a la ciutat a principis del mes passat.Per a minimitzar riscos, a partir d'avui, la ciutat oriental de Shanghái ha anunciat que serà obligatori sotmetre a tots els productes congelats importats a anàlisis i desinfecció.Només al novembre, carregaments congelats de peix indi i indonesi, carn brasilera i altres productes procedents d'Alemanya, Rússia i els Països Baixos van donar positiu per coronavirus en les inspeccions dutes a terme per la Xina, encara que des de juliol s'han succeït aquest tipus de casos en diferents productes des de procedències diferents.Segons la Comissió Nacional de Sanitat, la Xina continental compta en aquests moments amb 374 infectats actius (dels quals 4 es troben greus) i 548 casos asimptomàtics en observació.