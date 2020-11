Kilian Jornet intentarà batre el rècord de 24 hores corrent en pista

El repte es desenvoluparà en una pista de 400 metres a Noruega amb temperatures que poden baixar fins als zero graus a la nit

Actualitzada 16/11/2020 a les 22:19

Kilian Jornet, set vegades campió de la Copa del Món de carreres per muntanya, s'enfrontarà en els pròxims dies al repte 'Phantasm 24', en el qual intentarà córrer durant 24 hores en una pista tancada per a sumar el màxim de quilòmetres possible.«La motivació és sortir de la meva zona de confort, provar coses diferents i veure el que puc fer. És divertit descobrir diferents activitats i entrenar en pla és una bona prova i una oportunitat per aprendre en termes de nutrició i ritme, i després intentar aplicar aquestes coses a diferents activitats, com a projectes en alta muntanya», ha declarat Jornet.La data exacta d'aquest repte no està fixada, ja que el projecte depèn de la climatologia. El repte es desenvoluparà en una pista de 400 metres en Måndalen (Noruega) amb temperatures que poden baixar fins a zero graus a la nit i oscil·lar entre 8 i 15 graus durant el dia.El dia de l'intent, Jornet canviarà de direcció cada quatre hores en una pista que coneix bé i on s'ha entrenat durant diversos mesos. Amb l'objectiu de fer que la carrera sigui oficial també competiran diversos atletes noruecs especialitzats en la llarga distància.Oficialment, la distància més llarga que s'ha registrat en 24 hores va ser establerta en 1997 per Yiannis Kouros, que va córrer 303.506 quilòmetres, una xifra que Jornet considera «absolutament salvatge».«Són tants quilòmetres que no puc ni visualitzar-ho. He vist els parcials de Yiannis, així que intentaré seguir-ho fins que el cos aguanti. Sé quina velocitat he de mantenir, així com el ritme de cada quilòmetre i cada volta. És clar que les primeres deu hores seran una mica més ràpides i que després desacceleraré. El més important serà no tenir problemes musculars ni d'alimentació», ha confessat Jornet, en declaracions difoses a la seva pàgina web.