Interior alerta de l'increment de les estafes per internet mentre el total de delictes cau per les mesures anticovid

Disminució delictiva

El confinament perimetral no s'allargarà

Luis ha explicat que l'increment dels delictes relacionats amb les compres per internet té a veure amb el fet que s'ha incrementat la xifra de compres que es fan per internet i «el delinqüent també s'adapta».Entre les mesures de prevenció la intendent ha destacat que s'escullin botigues de confiança i plataformes conegudes «amb una adreça que sigui 'https' o que mostri un cadenat petit al navegador», així com utilitzar contrasenyes segures i evitar fer les compres a través de xarxes wifi obertes.Sàmper ha destacat la disminució delictiva que hi ha hagut les darreres setmanes i que ha atribuït a la reducció de la mobilitat, l'increment dels agents que hi ha al carrer i la disminució de l'activitat econòmica. En concret,S'ha passat de 538 furts diaris el mes de novembre del 2019 a 310 furts diaris de mitjana les darreres setmanes. Aquest diumenge van ser 129, ha destacat el conseller. Pel que fa al total dels fets delictius, aquest diumenge van ser 669, enfront dels 1247 de mitjana diària de les darreres setmanes i els 1783 que hi havia de mitjana diària ara fa un any.L'increment de la mobilitat dels dijous, durant les hores abans de l'inici del confinament perimetral, s'ha convertit en habitual, ha reconegut el conseller. Aquest cap de setmana als peatges de Mollet i Vallcarca de l'entorn metropolità s'ha reduït un 8,6%, mentre que als de la Roca i Martorell dels grans corredors la reducció ha estat del 16,6%.Sàmper ha reconegut «una certa contradicció» amb aquestes dades, però ha dit que no es plantegen allargar el confinament perimetral per aquest motiu. Ha explicat que en qualsevol cas la mobilitat és «molt inferior» a la que es produiria els caps de setmana sense les mesures que s'han pres.«Es podria fer encara més llarg, des de dimecres o de dijous fins dimarts, però pensem que ja seria estirar en excés», ha dit. «En la mesura que les dades epidemiològiques vagin en la línia actual no ens hem de plantejar incrementar una mesura restrictiva, ans al contrari», ha reblat.