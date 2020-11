El 37% de les llars reconeix l'impacte econòmic de la covid-19 i vigilar més en la despesa

En canvi, hi ha un 20% de cases 'bombolla' a l'Estat que no han notat la crisi provocada pel coronavirus

Actualitzada 16/11/2020 a les 18:49

El 37% de les llars espanyoles reconeix l'impacte econòmic causat per la covid-19 i vigilar més en la despesa, segons l'informe de la consultora Nielsen amb motiu de la inauguració de Datagri 2020, el fòrum de la transformació digital en el sector agroalimentari. En paral·lel, hi ha un 31% de cases a l'Estat que es consideren 'vigilants' (que no han patit impacte econòmic però sí que miren de no gastar més que abans) i un 20% de cases 'bombolla' que no han notat la crisi provocada pel coronavirus i tampoc estan pendents d'un euro amunt o avall en la despesa. Finalment, el 13% de les llars es consideren 'sense cautela', ja que sí que han notat impacte econòmic per la covid-19, però no han pres cap mesura per controlar el pressupost domèstic.