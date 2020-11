El coronavirus pot romandre 24 hores infecciós a l'aire lliure a l'hivern

L'estudi analitza l'efecte de la radiació ultraviolada (UV) natural que emet el sol sobre els coronavirus

Actualitzada 16/11/2020 a les 17:58

El dol redueix contagis a l'estiu

A l'hivern, tot al contrari

El coronavirus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, pot romandre infecciós fins a 24 hores a l'aire lliure durant els mesos d'hivern, segons un estudi de la Universitat de Medicina Veterinària de Viena (Vetmeduni).La investigació, sobre la qual la Universitat ha informat aquest dilluns en un comunicat, analitza l'efecte de la radiació ultraviolada (UV) natural que emet el sol sobre els coronavirus, tant en superfícies com en aerosols, atès que té, en principi, el potencial de tornar-los inofensius.Però depèn sobretot del lloc i de l'estació de l'any: a Sao Paulo (el Brasil), per exemple, «només una desena mil·lèsima part de tots els coronavirus sobreviu cada dia a l'aire lliure durant tot l'any, mentre que a Reykjavík (Islàndia) aquesta forta influència només es produeix al juny i juliol», informa la nota.Per a mesurar la relació entre la radiació solar i la desactivació del SARS-Cov-2, els científics han combinat dades de satèl·lit sobre la quantitat de radiació ultraviolada que arriba a la Terra amb la informació disponible sobre l'efectivitat d'aquesta mena de radiació en els coronavirus.Segons Alois Schmalwieser, l'investigador que ha liderat l'estudi, la desinfecció per radiació solar és «molt efectiva en aerosols» a l'aire lliure, ja que a més no té alternativa.«El virus no és molt sensible a la temperatura: farien falta 50 o 60 graus centígrads (per desactivar-lo), temperatures que només trobes en el desert», explica a Efe l'investigador.En els casos d'infecció de persona a persona, no obstant això, la radiació ultraviolada a penes tindria efecte, ja que la transferència del virus és molt més ràpida que la seva desactivació.Durant els mesos més freds de l'hivern, quan hi ha menys hores de sol i els núvols cobreixen el cel amb freqüència, l'efecte desinfectant de la radiació ultraviolada es redueix considerablement, especialment als països del nord i del centre d'Europa.Segons les estimacions dels investigadors, si a l'abril de 2020 -just després de la primera onada de la pandèmia- la radiació solar tenia un gran efecte en l'esterilització del coronavirus a tot el continent europeu, aquesta influència serà molt de menor al desembre.«En països com Portugal o Espanya la diferència no serà tan gran com a Viena, on tenim cels coberts de núvols des de novembre fins a febrer», matisa Schmalwieser.El pròxim objectiu dels científics és calcular la relació exacta entre el nombre d'infeccions i l'efecte de la radiació solar.Encara així, Schmalwieser creu que la capacitat més gran de supervivència del virus en espais exteriors durant els mesos d'hivern podria contrarestar-se amb una major permanència en llocs interiors, ja que el fred fa que la gent surti menys de casa (si bé és sabut que es produeixen més contagis en llocs tancats).