Detenen a un fugitiu reclamat per França després de veure que no portava màscara

Les autoritats franceses el buscaven en relació amb un delicte de tràfic de drogues

Actualitzada 15/11/2020 a les 13:10

Un fugitiu reclamat per les autoritats franceses per tràfic de drogues ha estat detingut en la localitat malaguenya de Marbella després de ser identificat en la via pública durant el toc de queda sense portar màscara.El pròfug, de 40 anys i nacionalitat francesa, li consta una Ordre Europea de Detenció i Lliurament, en vigor, dictada per les autoritats franceses en relació amb un delicte de tràfic de drogues, segons ha informat la Policia.L'arrest ha tingut lloc en l'Avinguda de Julio Iglesias de Marbella, quan una dotació en prevenció de la Seguretat Ciutadana va observar a un home caminant per la via pública sense portar màscara.Per aquest motiu, van procedir a la seva identificació i després de les pertinents gestions van comprovar que li constava una Ordre Europea de Detenció i Lliurament.Segons la requisitòria judicial dictada per les autoritats gal·les, l'ordre es trobava vigent des del juny passat. L'arrestat, en unió a les diligències policials instruïdes, han estat posats a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció número quatre de Madrid.