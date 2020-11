FACUA considera «abusiu» cobrar entre 8 i 12 euros per maleta en la tarifa 'Basic'

Actualitzada 16/11/2020 a les 11:01

L'associació de consumidors FACUA ha denunciat Vueling a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i l'Agència Catalana de Consum (ACC) per cobrar per pujar l'equipatge de mà a la cabina, un servei que fins ara s'oferia de forma gratuïta. FACUA, que ja va presentar denuncies similars contra Ryanair i Wizzair pel mateix motiu, considera «abusiu» que es consideri com un cost extra l'equipatge de cabina pels viatgers que contractin la tarifa 'Basic', la més barata. El cost de pujar la maleta a l'avió serà d'entre 8 i 12 euros, tot i que es podrà facturar gratuïtament als mostradors, i si s'arriba a la porta d'embarcament amb la maleta de mà es cobraran 25 euros.