Consum prohibirà la venda de mascaretes higièniques amb vàlvula

S'han establert un seguit de criteris per tal que les mascaretes higièniques a la venda siguin totalment segures

Actualitzada 16/11/2020 a les 17:25

Només es podran comercialitzar mascaretes higièniques que siguin segures i s'haurà d'evitar que la seva composició impedeixi o dificulti la respiració.

Ni els materials que entrin en contacte directe amb la pell, ni les substàncies susceptibles de ser inhalades han de suposar un perill ni causar molèsties, irritació efectes al·lergògens i altres efectes adversos per a la salut.

Les mascaretes han d'estar exemptes de vores o elements punxants o tallants que poguessin produir-se, per exemple, amb l'ús de grapes o similars per a la connexió de les parts.

Les mascaretes que incorporin en la seva composició substàncies o mescles químiques hauran de garantir la seva seguretat, tenint en compte l'ús previst. És a dir, hauran de tenir en compte la zona de contacte del producte, la seva possible inhalació, la població de destí o el temps d'exposició.

Si les mascaretes higièniques són destinades a la població infantil, haurà de complir escrupolosament la normativa de seguretat, especialment pel que fa a cordons i cordes ajustable: els arnesos que serveixen per a la subjecció al capdavant per a les mascaretes han de poder subjectar-se sense generar nusos, extrems lliures o elements tridimensionals.

Consum té previst prohibir la comercialització de mascaretes higièniques amb vàlvula d'exhalació o antiretorn, que permeten que l'aire exhalat surti, ja que el seu ús previst és minimitzar l'intercanvi de partícules de l'aire exhalat o la projecció de gotes respiratòries.Aquestes gotes respiratòries es produeixen quan l'usuari respira, parla, tus o esternuda, segons assenyala el Ministeri de Consum en l'esborrany de l'ordre per la qual s'estableixen els requisits d'informació i comercialització de les mascaretes higièniques.Aquest esborrany ha estat sotmès pel ministeri a informació pública, un tràmit que s'ha reduït a set dies per raons d'urgència, segons fonts del departament.Després d'apuntar que no podran comercialitzar-se aquestes mascaretes amb vàlvules, l'ordre afegeix a continuació que «en cas que el seu ús previst sigui un altre, haurà d'aclarir-se a l'etiqueta de forma destacada».Segons l'esborrany, aquests són alguns dels requisits per a la comercialització de les mascaretes higièniques: