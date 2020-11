Comença el judici a una dona per asfixiar al fill d'acollida de la seva parella

Els fets van tenir lloc a Elda (Alacant) l'agost de 2017

15/11/2020

Un jurat popular enjudiciarà a partir de demà a la dona de 33 anys acusada d'escanyar en un domicili d'Elda (Alacant) al fill d'acolliment de la seva parella sentimental, un menor de 8 anys amb autisme, i de simular que havien estat uns assaltants encaputxats.La fiscalia demanarà la presó permanent revisable per a aquesta dona en una vista oral que, presidida per la magistrada Virtuts López, arrenca amb diversos mesos de retard a conseqüència de la pandèmia sanitària de la covid-19, per uns fets ocorreguts el 30 d'agost de 2017.La sessió de demà començarà amb la selecció dels nou membres del jurat (més dos suplents) i posteriorment està prevista la declaració de l'acusada, que pateix discapacitat auditiva i que quan van ocórrer els fets estava embarassada, en un judici que es prolongarà durant una setmana, fins al 23 de novembre.Tot va ocórrer aquest 30 d'agost de fa tres anys, quan el menor es trobava compartint uns dies al costat del seu pare d'acolliment, en funció del règim de visites acordat per la Generalitat entre el pare del nen i la seva exdona.En el seu escrit de qualificació, el ministeri públic relata que l'acusada va aprofitar que el pare d'acolliment del menor s'havia absentat del domicili per a agafar al nen del coll amb la samarreta que portava fins a asfixiar-lo.Després, va tractar d'ocultar la seva autoria simulant un assalt al domicili amb intenció de perpetrar un robatori. Així, va arribar a tallar-se la samarreta i el sostenidor que portava perquè semblés que havia estat objecte d'abús i també va despullar al nen, ja mort, de part de la seva roba, amb la mateixa intenció.D'acord amb la fiscalia, l'acusada es va colpejar amb una pedra i fins es va lligar les mans amb una corda per a, tot seguit, cridar a la seva pròpia mare per telèfon i explicar-li que l'havien atacat.Quan van arribar el pare d'acolliment del menor i la Policia, l'acusada va relatar que dos homes vestits de motoristes que portaven cascos i guants l'havien atacat tant a ella com al menor quan tractaven de sortir de casa i que els havien forçat a tornar per a cometre els abusos.No obstant això, segons aquesta versió, es van apiadar d'ella en indicar-los que estava embarassada i la van deixar inconscient després d'assestar-li un cop al cap mentre que quan va despertar va trobar al nen mort.L'escrit de qualificació de la fiscalia no dóna crèdit a aquest relat i subratlla que la policia, després d'una complexa recerca d'un any, va aconseguir determinar que ella mateixa havia perpetrat el crim i que l'havia preparat en els dies previs.Per a això, havia col·locat uns papers a la porta del domicili que contenien diferents símbols amb la intenció de crear l'aparença que els estaven vigilant i, així, poder donar una explicació sobre els fets.La fiscalia considera a l'acusada responsable d'un delicte d'assassinat i un altre de simulació del delicte, i al marge de la pena de presó permanent revisable, demana que indemnitzi als dos pares d'acolliment amb 5.000 euros cadascun en concepte de danys morals.