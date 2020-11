BBVA i Banc Sabadell negocien la seva fusió i aspiren a ser el primer banc d'Espanya

La notícia apareix el mateix dia en què el BBVA ha anunciat la venda de la seva filial estatunidenca per 9.700 MEUR

Actualitzada 16/11/2020 a les 17:54

El BBVA ha contractat el banc de negocis JP Morgan amb l'objectiu de negociar la compra del Banc Sabadell, segons informa 'El Confidencial'. Per altra banda l'entitat presidida per Carlos Torres també comptaria amb l'assessorament legal del despatx d'advocats Garrigues i avaluaria la contractació d'una de les grans consultores (les anomenades 'Big Four') per dur a terme la revisió d'actius de cara a una futura compra. Consultada per l'ACN, l'entitat no ha fet comentaris al respecte. La notícia apareix el mateix dia en què el BBVA ha anunciat la venda de la seva filial estatunidenca per 9.700 MEUR a PNC, una operació que generarà 8.500 MEUR de capital i permetrà a l'entitat «invertir de forma rendible als mercats», tal com ha apuntat Torres.