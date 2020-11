Un dels desenvolupadors de la vacuna de Pfiser apunta que no es podrà tornar a la «normalitat» abans d'un any

El director general de BioNTech sosté que és «essencial» arribar a la pròxima tardor amb una taxa de vacunació elevada

Actualitzada 15/11/2020 a les 20:24

El director general de BioNTech i un dels desenvolupadors de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer, Ugur Sahin, apunta que no es podrà tornar a la «normalitat» abans d'un any. Així ho ha explicat aquest diumenge en una entrevista a la BBC, on també ha insistit en la importància d'arribar a la pròxima tardor amb una taxa de vacunació elevada. «És essencial» ha assegurat. Sahin ha explicat que si tot continua avançant bé, es podran començar a entregar les primeres vacunes entre «finals d'aquest any i principis del següent». L'objectiu és entregar més de 300 milions de dosis fins al mes d'abril. D'aquesta manera preveu que «tots els programes d'immunitat» finalitzin abans d'acabar l'any 2021.