Trump: «Biden ha guanyat perquè les eleccions van ser manipulades»

El president sortint dels Estats Units no reconeix però la derrota: «Només ha vençut a ulls dels mitjans fake news»

Actualitzada 15/11/2020 a les 17:31

El president sortint dels Estats Units, Donald Trump, ha reconegut la victòria del candidat demòcrata, Joe Biden, però sense deixar de banda la teoria del frau electoral. «Biden ha guanyat perquè les eleccions van ser manipulades», ha apuntat aquest diumenge Trump en una piulada a Twitter responent un editorial del comentarista polític conservador Jesse Watters a Fox News. «Només ha vençut a ulls dels mitjans fake news. No concedeixo res. Tenim un llarg camí per recórrer. Van ser unes eleccions trucades», ha matisat el president republicà després que inicialment s'interpretés com una acceptació de la seva derrota.«No es van permetre observadors, i els vots van ser comptats per una empresa propietat de radicals d'esquerres, Dominion, amb una mala reputació i equips deficients que ni tan sols van servir per a Texas (on vaig guanyar per molt)», ha assegurat Trump, que ha insistit també en la «falsedat i el silenci» dels mitjans. «Totes les errades mecàniques que van produir-se durant la nit electoral en realitat van ser 'ells' enxampats tractant de robar vots. Finalment, van aconseguir-ho plenament sense ser atrapats. Les eleccions per correu són una broma malaltissa!», ha sentenciat el president sortint dels EUA.