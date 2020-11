Sánchez constituirà aquest dilluns amb els agents socials la Mesa per la Recuperació

Actualitzada 15/11/2020 a les 18:10

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquest dilluns a la una del migdia amb els agents socials a la Moncloa per constituir la Mesa de Diàleg Social per la Recuperació, la Transformació i la Resiliència, que servirà per encaminar les negociacions amb la Comissió Europa pels fons de recuperació 'Next Generation'. Segons un comunicat de l'executiu, a la trobada hi assistiran el president de CEOE, Antonio Garamendi; el president de CEPYME, Gerardo Cuerva; i els secretaris generals de CCOO i UGT Unai Sordo i Pepe Álvarez. Per part de l'executiu espanyol hi haurà ministra d'Economia, Nadia Calviño; la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera; i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.