La diputada Marta Ribas anuncia que no formarà part de la propera llista dels comuns a les eleccions catalanes

Actualitzada 15/11/2020 a les 10:51

La diputada de CatECP Marta Ribas ha anunciat aquest diumenge que no repetirà a la candidatura dels comuns. «Tanco etapa. No formaré part de les properes llistes electorals», ha explicat en un missatge publicat a Facebook. Justament ahir dissabte CatComú va aprovar el calendari de primàries per escollir els candidats que acompanyaran Jéssica Albiach, cap de llista, a les eleccions del 14 de febrer. Ribas ha recordat que ha estat diputada durant vuit anys –es va estrenar el 2012 amb ICV-EUiA i va repetir amb la coalició de CSQP– i ho ha considerat «un honor i una gran experiència personal».