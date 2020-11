Actualitzada 14/11/2020 a les 18:40

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 23 anys i veí de Sant Just Desvern després d'un robatori en un centre de jardineria del municipi. El noi acumulava fins a 49 antecedents policials per fets similars i el jutge ha ordenat el seu ingrés a presó. L'últim assalt s'hauria comès la matinada del 6 de novembre. El lladre va trencar una finestra amb una jardinera per col·lar-se dins l'establiment i, un cop dins, va forçar la caixa registradora i es va endur els diners de la recaptació. Els Mossos, però, el van poder identificar gràcies a les gravacions dels sistema de seguretat de l'establiment i aquest passat dimecres el van detenir a casa seva.