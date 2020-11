El Centre Europeu pel Control de Malalties recomana fer quarantena abans de Nadal per «protegir» els més grans

A l'espera d'una vacuna

L'epidemiòleg i expert principal sobre el coronavirus del Centre Europeu pel Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès), Pasi Penttinen, recomana fer quarantena 10 o 14 dies abans de Nadal per «minimitzar» les possibilitats de contagi, si finalment es permeten les trobades. «Pot ser una bona manera de protegir els més grans de la família», apunta en una entrevista a l'ACN.Si bé l'ECDC no publicarà recomanacions específiques per Nadal, Penttinen creu que cal «limitar» el nombre de persones amb qui s'interactua durant aquest període. «Les vacances de Nadal no pinten gaire bé», reconeix. A més, Penttinen avisa que a l'estat espanyol augmentaran els morts per la covid-19 en les pròximes «dues o tres setmanes». «Espanya, com molts altres països europeus, ara mateix està al mig del pic de la segona onada de la pandèmia», alerta.L'epidemiòleg de l'ECDC assegura que la situació a gran part de la UE és «molt dramàtica» per l'alt nombre infeccions i hospitalitzacions. A més, han començat a veure un augment de la mortalitat a nivells de la primavera. «Estem lluny d'arribar a una resolució d'aquesta dramàtica situació a Europa», avisa.Penttinen veu l'anunci sobre l'efectivitat de la vacuna de Pfizer-BionTech com «un pas endavant per resoldre aquesta situació». «Arribaran més notícies com aquesta d'altres vacunes les pròximes setmanes», avança. Tot i això, recorda que els reguladors no podran valorar l'efectivitat i seguretat de cap vacuna fins que tinguin els resultats finals i vegin l'evidència científica.Igual que l'Organització Mundial de la Salut o la Comissió Europea, des de l'ECDC també esperen que hi hagi una vacuna disponible per a «un grup reduït de població» l'any que ve. Per tant, creu que les restriccions, en menor o major mesura, continuaran durant un temps. «Hem d'aprendre a viure amb el virus», afirma.Pel que fa a la dinàmica del virus, Penttinen reconeix que encara no estan segurs sobre la seva estacionalitat. És a dir, que durant l'hivern hi hagi més infeccions, però que amb l'arribada de la calor la covid-19 tendeixi a desaparèixer. «No podem estar segurs d'això perquè a l'Orient pròxim o a Texas, en condicions similars a l'estiu europeu, hi ha hagut transmissió del virus», constata.Penttinen no es mulla sobre la durada que han de tenir les restriccions. «No hi ha un nombre màgic, com més temps s'apliquin més efectives seran per reduir la transmissió», recorda. Amb tot, admet que és «difícil» mantenir les mesures indefinidament per l'impacte socioeconòmic que tenen i que, per això, les autoritats les intenten equilibrar en funció de la pressió hospitalària i el nivell d'infeccions.Recentment, han sortit estudis que intenten determinar l'eficàcia de les diverses restriccions, com la limitació de la mobilitat o el tancament de bars i restaurants. L'expert principal en covid-19 de l'ECDC recela per ara d'aquestes investigacions. «És difícil extreure'n conclusions significatives», assegura. Segons ell, calen «diverses capes de mesures» per disminuir la transmissió del virus per sota d'un 1 d'RT.Penttinen apel·la a la responsabilitat individual per frenar els contagis. «No només importa el que diguin i facin els polítics, també com ens comportem nosaltres», recorda.Així, veu important que la població entengui que si pren mesures com la distància social o l'ús de la mascareta, encara que no sigui obligatòria en certes situacions, ajudarà a combatre la pandèmia.