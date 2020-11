Desallotjament exprés d'un local ocupat al barri del Poble Sec

Actualitzada 15/11/2020 a les 18:14

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest diumenge al matí un local ocupat pel Sindicat de Barri del Poble Sec a la plaça de Santa Madrona, a Barcelona. Els veïns afirmen que l'espai és propietat del fons d'inversió Cerberus, que va ser ocupat fa una setmana i que anava destinat a ser un local de repartiment d'aliments per ajudar la gent més vulnerable per la pandèmia. Per contra, els Mossos d'Esquadra han precisat que el recinte es va ocupar dissabte a la tarda després d'una petita cercavila de gent, que van entrar per la força. Els propietaris van presentar una denúncia poques hores després i aquest diumenge a les 11 hores del matí s'ha procedit a desallotjar el local «sense incidents» i sense necessitat d'una ordre judicial.