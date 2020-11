Actualitzada 15/11/2020 a les 10:44

Els Agents Rurals han denunciat aquest dissabte dues persones per recollir 750 quilos de pinyes sense llicència ni permís al Delta del Llobregat. El cos mediambiental ha recordat que l'1 de novembre va començar el període per a la recolecció de la pinya del pi pinyer, però també ha advertit que per fer-ho s'ha de disposar d'una llicència, o bé d'un permís del propietari. En aquest cas, com que els responsables no tenien cap de les dues coses, han quedat denunciats i el material en qüestió ha estat comissat pels mateixos agents.