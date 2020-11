Consum alerta de la presència de salmonel·la en pebre roig de la Vora dolça Hisendat venut en Mercadona

En concret, el lot afectat és el L150719 272020, amb data de consum preferent d'octubre de 2021 i codi de barres 8480000341020.

Actualitzada 14/11/2020 a les 19:04

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), dependent del Ministeri de Consum, alerta de la presència de salmonel·la en pebre roig de la Vora dolça marca Hacendado, venut per Mercadona.En concret, el lot afectat és el L150719 272020, amb data de consum preferent d'octubre de 2021 i codi de barres 8480000341020.La Aesan ha informat que el producte, fabricat per Orencio Hoyo SL, es presenta en petits envasos metàl·lics amb tapa plàstica per a un pes net de 75 grams.La notificació ha estat traslladada a la Aesan per les autoritats competents d'Aragó a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri). L'empresa Mercadona ha ordenat la retirada de tot el producte dels seus supermercats com a mesura de precaució.L'Agència ha donat trasllat d'aquesta alerta a totes les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) a fi que es comprovi la retirada dels productes afectats de tots els canals de comercialització.Mercadona ha informat d'aquesta retirada en la seva pàgina web i ha indicat a tots els consumidors que disposin del producte afectat que poden acudir als seus establiments per a lliurar-ho i que se'ls reemborsi el preu de compra.La Aesan, per part seva, aconsella no consumir aquest producte i acudir igualment a la botiga per a la seva devolució.