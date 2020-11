Ábalos defensa Simón: «Ha assumit una gran responsabilitat, qualsevol altre no hagués aguantat»

«ERC no és un soci de govern»

«Bildu no ha donat suport al PSOE, ha rebutjat l'actitud obstruccionista del PP i de Vox», ha continuat Ábalos, que explica a la seva manera el «malestar» d'alguns barons del PSOE amb el pacte amb l'esquerra abertzale. «El malestar d'algun company té més a veure amb la incapacitat del PP per entendre aquesta situació i que hagi de tenir més sentit de la responsabilitat Bildu amb els pressupostos que el propi PP. Això és el que fa mal», ha reflexionat en veu alta el ministre de Transports. «És molt important que un partit que no se sentia cridat amb la marxa d'Espanya tingui més visió, més responsabilitat o li sembli menys problemàtic arribar a un acord amb el PSOE», ha insistit Ábalos, que considera que Bildu «està confirmant més capacitat de futur que el PP».«Em sembla que Bildu fa més esforç en normalitzar que el PP, que s'instal·la en qüestions molt antigues i de temps que tots volem superar», ha apuntat el ministre de Transports, que referma la seva tesi que en l'actualitat no es podria dur a terme una Transició a Espanya. «Per descomptat que no, perquè per primera vegada tenim 52 diputats orgullosos del règim de la dictadura. A la Transició, l'extrema dreta tenia un diputat –Blas Piñar-. Ara en té 52», ha asseverat Ábalos.Sobre el paper d'ERC, el secretari d'organització del PSOE apunta que no es tracta d'un «soci de govern». «És un grup amb 13 escons, 3 més que Ciudadanos. És una força que compta i creiem que és una formació política molt important per passar pàgina del trauma que s'ha viscut a Catalunya», ha puntualitzat Ábalos, que ha tornat a esquivar la pregunta de si hi haurà indults com a part de la negociació amb ERC. «Fins a on jo he estat, això no forma part de l'agenda amb ERC. A més, ells sempre han plantejat l'amnistia perquè entenen que l'indult implica un reconeixement de delicte, i no volen assumir un delicte», ha conclòs el ministre de Transports.