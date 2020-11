Trump segueix sense reconèixer la derrota però deixa entreveure que hi haurà un nou govern als EUA

El president sortint dels Estats Units, Donald Trump, segueix sense reconèixer la derrota després de les eleccions presidencials del 3 de novembre però ha deixat entreveure que hi haurà un nou govern als EUA. En la seva primera compareixença en vuit dies, Trump s'ha dedicat exclusivament a lloar la gestió de la pandèmia de la covid-19 i a aplaudir els avenços en la vacuna.Però preguntat per si hi hauria algun nou confinament al país, el president sortint ha deixat anar: «Aquesta administració no anirà a un confinament, però la pròxima qui sap què farà», ha apuntat Trump. De fet, el resultat final de les eleccions ja s'ha donat a conèixer amb victòria de Biden amb 306 vots electorals pels 232 de Trump. El 8 de desembre seran oficials.

«La meva Administració no imposarà un confinament. Amb sort, passi el que passi en el futur...., qui sap quina Administració serà? Suposo que el temps ho dirà, però puc assegurar que aquesta Administració no imposarà un confinament sota cap circumstància», ha reflexionat en veu alta el president sortint dels EUA utilitzant unes paraules que són les que més s'han apropat a reconèixer la derrota electoral.



A banda d'això, la compareixença de Trump des del Jardí de les Roses de la Casa Blanca s'ha centrat a parlar del coronavirus. «Els líders d'altres països m'han trucat per felicitar-nos pel que hem estat capaços de fer, i hem ajudat molts països amb els respiradors, i amb tots els problemes que estan tenint», ha afirmat el president republicà.



«La meva Administració ha iniciat la major mobilització en la història dels Estats Units en el desenvolupament i la fabricació de teràpies i vacunes en un temps rècord», ha insistit Trump, que ha qualificat l'Operació 'Warp Speed' «d'inigualable a cap més lloc del món». Finalment, tot i reconèixer la bona notícia que la vacuna de Pfizer és efectiva en més del 90% dels casos, el president sortint dels EUA no s'ha estalviat les crítiques a la farmacèutica nord-americana per negar haver format part d'aquesta operació 'Warp Speed'. «Es tracta d'una tergiversació desafortunada. Per això els hi vam donar 1.950 milions de dòlars», ha etzibat Trump en una roda de premsa que tampoc ha admès les preguntes dels periodistes.