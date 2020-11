Sánchez anuncia un pla d'ajuts per a pimes i autònoms: «No deixarem ningú enrere»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres des de Navarra –on ha presentat el Pla de Recuperació- un pla d'ajuts per a pimes i autònoms. Sánchez ha destacat la «resiliència» del teixit productiu espanyol, que el tercer trimestre ha crescut més d'un 16% superant totes les expectatives, però ha alertat que la dada «no amaga» les dificultats de moltes empreses.Per això ha assegurat que l'executiu estatal treballa des de fa setmanes en noves mesures que s'aprovaran pròximament per «salvar milers de petites i mitjanes empreses i autònoms que són viables i necessiten més liquiditat i més suports», en el context de la crisi ocasionada per la pandèmia de la covid-19. «No deixarem ningú enrere», ha reblat Sánchez.