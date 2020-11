Nou de cada deu pacients amb diabetis tipus 2 tenen un alt risc de patir un atac de cor o una trombosi cerebral

«Una crida a l'acció per prevenir atacs cardíacs»

L'estudi ha estat coordinat pel CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), un consorci format per 30 grups de recerca biomèdica que depèn del Ministeri de Ciència, i l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). També hi ha participat l'Institut d'Investigació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, entre d'altres centres de l'Estat.L'estudi va analitzar dades de 373.185 persones majors de 18 anys amb diagnòstic de diabetis tipus 2, que s'inicia en adults i és la forma més comuna de la malaltia. L'edat mitjana dels pacients va ser de 70,1 anys i el 45,2% eren dones. Al voltant del 72% dels pacients tenien pressió arterial alta; el 45% eren obesos; el 60% tenien colesterol sèric alt i el 14% eren fumadors actuals.Els investigadors van utilitzar la base de dades del Sistema d'Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP), que inclou el 74% de la població de Catalunya. La base de dades SIDIAP conté informació anònima i longitudinal del pacient extreta del sistema d'història clínica electrònica (e-CAP) que utilitzen tots els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).Els investigadors van calcular la probabilitat que cada participant patís un atac cardíac o un accident cerebrovascular fatal dins dels següents deu anys utilitzant categories en les guies de la Societat Europea de Cardiologia (ESC) sobre diabetis i malalties cardiovasculars. Les tres categories són: risc molt alt (per sobre del 10%); risc alt (entre 5% i 10%) i risc moderat (per sota del 5%).Per ser classificats com de molt alt risc, els pacients han de tenir una malaltia cardiovascular establerta, per exemple un atac cardíac o accident cerebrovascular previ; altres afeccions, com insuficiència renal greu o retinopatia diabètica; o tres factors de risc cardiovascular, com són l'edat avançada, pressió arterial alta, colesterol sèric alt, tabaquisme o obesitat.Més de la meitat dels pacients (53,4%) tenien un risc molt alt d'esdeveniments cardiovasculars. Aquesta observació va ser més freqüent en homes (55,6%) que en dones (50,7%). Al voltant del 39,6% es va classificar com d'alt risc. El 7% tenia un risc moderat de morir d'un atac cardíac o una trombosi cerebral dins dels següents deu anys.L'investigador del CIBERDEM i de l'IDIAP Jordi Gol i un dels coordinadors de l'estudi, Manel Mata-Cases, recalca que els resultats «han de generar preocupació i una crida a l'acció per prevenir atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars en persones amb diabetis tipus 2 a l'atenció primària». Mata-Cases destaca que les aportacions de l'estudi «haurien d'impulsar la implementació de l'atenció integrada».«Els comportaments saludables són la pedra angular per prevenir les malalties cardiovasculars i han de combinar-se amb el control de la glucosa en sang, el colesterol sèric i la pressió arterial. Els metges de capçalera i les infermeres han d'acordar els objectius del tractament amb els pacients tenint-ne en compte les característiques i preferències», afirma l'investigador, que afegeix que tradicionalment el risc cardiovascular a la regió mediterrània ha estat menor que al centre i nord d'Europa o als Estats Units.