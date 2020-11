La Xina detecta covid-19 en envasos de carn congelada importada del Brasil

No és el primer cop que el coronavirus apareix en productes importats d'aquest país i també de l'Equador

Actualitzada 13/11/2020 a les 09:08

27 tones de carn que no havien sortit encara al mercat

Wuhan inspeccionarà tots els aliments congelats

També en productes congelats de l'Equador

Els envasos exteriors de tres mostres de carn de boví congelada importada del Brasil han donat positiu en coronavirus en una anàlisi realitzada a Wuhan pel que s'ha prohibit el seu ingrés al mercat, va informar avui la Comissió Municipal de Salut d'aquesta ciutat del centre de la Xina.En un comunicat, la comissió assenyala que el dijous el departament municipal de control i prevenció de malalties, després de l'anàlisi dels paquets, va descobrir que tres mostres de carn de cap de bestiar desossat que van entrar per la duana de Qingdao (nord-est) van donar positiu.La ciutat «va adoptar ràpidament mesurades d'emergència», indica la nota, entre les quals cita l'emmagatzematge de càrrega, inspecció i aïllament del personal, mostreig durant la nit, i proves d'àcid nucleic de l'entorn i del personal fora de l'emmagatzematge en fred, a més de recerques epidemiològiques simultànies.Després de la recerca, es va detectar que el lot de productes importats -que constava de 1.006 caixes amb un total de 27 tones de carn- havia sortit del port de Santos al Brasil i arribat a Wuhan el passat 17 d'agost, tot i que no havia accedit encara al mercat.A les 07.00 hores locals d'avui (23.00 GMT del dijous) «tots els productes congelats involucrats van ser segellats i l'entorn va ser completament esterilitzat», indica la comissió de salut local.Així mateix, afegeix que les 200 mostres de l'entorn de la cambra frigorífica del gran magatzem de reserva on es trobaven els paquets i els seus 112 empleats van donar negatiu en les proves de covid.La ciutat ha emès un avís sobre «enfortiment addicional» dels test del virus als aliments importats de la cadena de fred per a realitzar inspeccions de tots ells a la ciutat.A més, la comissió insta els ciutadans a respectar les mesures de prevenció i control de l'epidèmia, a no comprar aliments importats congelats «de manera privada» i a comprovar activament l'informe de test de covid del producte abans del seu consum.No és la primera vegada que la Xina troba traces del nou coronavirus en els paquets d'aliments congelats importats del Brasil.El passat 1 de novembre va dir que havia detectat el virus en l'embalatge d'un lot de carn congelada de porc que va donar positiu a la ciutat de Yantai, a la província oriental de Shandong.El lot es va trobar en un restaurant especialitzat en barbacoes i en un mercat de peix de Yantai.El departament de salut va rastrejar a tots els contactes pròxims relacionats amb aquests productes de porc brasilers i els va sotmetre a proves de covid en hospitals designats.El 13 d'agost es van trobar també traces de coronavirus en la superfície d'un lot de aletas de pollastre congelades importades del Brasil a la ciutat de Shenzhen, a la província meridional de Cantó.Xina també ha detectat el virus en diverses ocasions en els paquets d'aliments congelats procedents de l'Equador.L'última vegada va ser també l'1 de novembre en l'embalatge de peix congelat de l'empresa equatoriana Firexpa.El passat 10 de juliol es van descobrir traces de coronavirus en l'empaquetat exterior de gambetes blanques equatorians de tres empreses: Industrial Pesquera Santa Priscil·la, Empacreci i Edpacif, per la qual cosa la Xina va suspendre temporalment les seves importacions i va ordenar la retirada de tots els paquets d'aquest tipus arribats des del 12 de març.Posteriorment, les empreses van tornar a rebre autorització per a reprendre les seves vendes després de millorar els seus protocols de control.Davant els diversos casos detectats en aliments congelats, la Xina va indicar a principis de novembre que suspendrà les importacions durant una setmana d'aquells productes que donin positiu en el virus i durant un mes si es tracta de la tercera vegada o més.