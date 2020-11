El govern espanyol preveu prolongar la carència dels crèdits i avals de l'ICO

Aquesta prolongació s'ha d'aprovar en el proper Consell de Ministres, ha detallat, i està consensuada amb les entitats financeres i la Comissió Europea. De fet, ha lloat el «missatge molt potent d'unitat i confiança en Europa» que arriba des de les institucions europees i ha assegurat que els fons europeus que rebrà l'Estat «serviran per finançar les deu polítiques tractores» que ha previst el govern del PSOE i Unides Podem.També ha celebrat que els avenços sobre una vacuna eficaç contra el coronavirus fan pensar en una «vacunació la primera meitat de l'any que ve», la qual cosa no només té impacte en la salut de la població, sinó també en la perspectiva econòmica. «Genera confiança als operadors econòmics», ha dit, que tenen «un incentiu per aguantar».Tot i això, ha expressat que l'Estat espanyol té «fortalesa» i que malgrat que «queden mesos molt difícils» no s'ha de «dubtar de les possibilitats d'Espanya».