Els vehicles no podran superar el límit de sis persones i no es podrà ocupar la plaça de copilot

Actualitzada 14/11/2020 a les 11:25

El Govern ha autoritzat els ens locals a regular l'oferta del taxi, segons publica aquest dissabte el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En un punt de la resolució que prorroga restriccions per la covid-19 fins al 23 de novembre, l'executiu estableix que els ens locals poden, d'acord amb les seves competències, dictar les normes que considerin adients per determinar les reduccions en l'oferta de serveis en funció de la demanda previsible en el seu àmbit territorial d'actuació. Es podran ocupar totes les places del vehicle a excepció de la del copilot, que ha de quedar lliure, i al vehicle hi podrà haver un màxim de sis persones, inclòs el conductor.