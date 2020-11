El DOGC publica la pròrroga del tancament de la restauració, cinemes, teatres i gimnasos fins al 23 de novembre

Àrees de servei a autopistes: permesa la restauració a transportistes professionals en ruta

Es manté el confinament municipal de cap de setmana i el toc de queda nocturn

Pel que fa a les activitats d'hostaleria i restauració, es manté el tancament de bars i restaurants al públic, i només es poden continuar prestant exclusivament serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. Hi ha petites excepcions a la regla com els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics –que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients- o els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.En el DOGC també s'especifica ara que en les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment, «a excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta», tot aplicant amb rigorositat les mesures d'higiene i seguretat establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Procicat.En paral·lel, segueix el tancament perimetral de Catalunya, la limitació de moviments entre municipis durant el cap de setmana (de les 06.00 hores de divendres a les 06.00 hores de dilluns) i el toc de queda nocturn, entre les 22.00 hores i les 06.00 hores del matí. I les restriccions als comerços continuen igualment idèntiques amb tancament obligatori a les 21 hores, aforament limitat al 30% i prohibició d'obertura als que tinguin superfícies superiors als 800 metres quadrats.La consellera de Salut, Alba Vergés, va detallar que en els propers dies es treballarà amb els diferents sectors un pla de desescalada «progressiva» a partir del 23 de novembre, començant pels serveis a l'exterior (incloent les terrasses). Vergés va destacar que si bé la tendència actual del coronavirus és «de baixada», Catalunya encara es troba «en el pic de l'impacte assistencial», amb unes dades molt superiors a la que «pot sostenir» el sistema sense alterar la seva activitat.