El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya no secunda la petició de cessament de Simón

Padrós diu que es desmarquen per raons «de fons» i «de forma»

Actualitzada 14/11/2020 a les 18:16

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) no secunda la petició de cessament de Fernando Simón aprovada per l'Assemblea del Consell General de Col·legis de Metges de l'Estat (GCOM). Tot i que els col·legis catalans formen part de l'òrgan -que agrupa els 52 de tot l'estat espanyol- Jaume Padrós ha matisat que el de Catalunya no secunda la demanda. Segons ha dit en una piulada Padrós, que actualment presideix el CCMC, no ho fa per raons «de fons» i «de forma». D'una banda, diu que la crítica legítima no justifica «ara» la petició de cessament. De l'altra, assegura que la decisió no formava part de l'ordre del dia de divendres -quan l'assemblea del GCOM ho va aprovar- tot i que la seva «transcendència» ho feia «exigible».