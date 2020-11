Cs vol negociar amb el govern espanyol 1.500 milions en ajudes a l'economia catalana

Carrizosa diu que el Govern «no escolta ni l'oposició ni els sectors»

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicat aquest dissabte que el seu partit vol negociar amb el govern espanyol una línia d'ajudes per valor de 1.500 milions d'euros per a Catalunya per compensar els sectors econòmics afectats per la pandèmia de covid-19. En una xerrada amb la cap de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, María Luz Guilarte, que s'ha pogut seguir telemàticament, Carrizosa ha comparat aquesta proposta amb els 20 milions que la Generalitat va destinar als autònoms a través d'un portal que es va col·lapsar i que, a més, atorgava les ajudes per ordre de sol·licitud: «Em sembla que una cosa és una burla i l'altra una veritable ajuda».