Sanitat eleva a 14 dies la quarantena de positius després de l'alta hospitalària

Encara que la PCR continuï sent positiva, han d'estar en aïllament domiciliari 14 dies en comptes de

Actualitzada 13/11/2020 a les 16:26

El Ministeri de Sanitat ha establert que una persona que ha estat hospitalitzada per coronavirus i que és donada d'alta perquè la seva situació clínica ho permet, encara que la seva PCR continuï sent positiva, ha d'estar en aïllament domiciliari un mínim de catorze dies, i no de deu com fins ara, des de l'inici de símptomes.Així consta en la nova actualització de l'Estratègia de Detecció precoç, Vigilància i Control de la covid-19, publicada pel Ministeri de Sanitat, en la qual augmenta aquest període d'aïllament domiciliari en comparació amb l'anterior document que era del 25 de setembre i que requeria deu dies de quarantena des de l'inici de símptomes després de l'alta hospitalària.En concret, el text assenyala que «els casos que han requerit ingrés hospitalari podran rebre l'alta hospitalària si la seva situació clínica ho permet encara que la seva PCR continuï sent positiva, però s'haurà de mantenir aïllament domiciliari amb monitoratge de la seva situació clínica almenys 14 dies des de l'inici de símptomes».A partir d'aquests catorze dies i «sempre sota criteri clínic, es podrà finalitzar l'aïllament si han transcorregut tres dies des de la finalització de la febre i el quadre clínic».Pel que fa als casos confirmats de residents en centres sociosanitaris que no compleixin criteris d'hospitalització i siguin tractats a la residència, s'indicarà aïllament als centres on resideixin, que es mantindrà fins passats tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic amb un mínim de 14 dies des de l'inici dels símptomes, abans eren deu.El seguiment i l'alta seran supervisats pel metge que hagi fet el seguiment al seu centre o de la manera que s'estableixi en cada comunitat autònoma.Pel que fa a la notificació i maneig d'infecció activa per coronavirus, l'estratègia assenyala que els casos que tornin a presentar símptomes i una PCR positiva després d'haver passat una infecció amb resolució clínica «no es notificaran com a nous casos» al sistema de vigilància.Sobre aquest tema explica que aquests casos seran estudiats pel Centre Nacional de Microbiolobía «per a la seva caracterització i poder determinar si presenten infecció».