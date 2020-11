Sanitat crearà un registre especial per fer seguiment de les persones que es vacunin

Resposta europea

Situació de l'epidèmia

A banda, també ha anunciat que es crearà un «registre especial de vacunació covid-19» per fer un seguiment a tots els vacunats.Illa n'ha parlat des de Barcelona durant la seva intervenció a la XXV Trobada d'Economia de S'Agaró. El ministre ha centrat part d'aquesta a parlar de la vacuna i ha assegurat que «molt probablement» a principis del 2021 ja hi haurà disponibles una o diverses vacunes.El ministre de Sanitat també ha destacat que a Espanya hi ha «logística, capacitat, professionalitat i entrenament de vacunar» per l'experiència que el sistema sanitari ja té en campanyes com la vacunació de la grip. En aquest sentit, ha argumentat que el sistema ja està «entrenat» per quan arribi la vacuna contra la covid-19. «Si hem de vacunar 30 o 40 milions de persones ho farem, ja ho sabem fer», ha assenyalat.Com a exemple, ha recordat que cada any es vacunen uns 10 milions de persones per la campanya de la grip i a Espanya hi ha 13.000 punts de vacunació. «Aquest any: 14 milions de persones en vuit setmanes», ha dit.D'altra banda, ha criticat el «soroll» respecte la vacuna i ha denunciat que «l'anticiència» no és acceptable en matèria de vacunació. «Hem de ser implacables: Les actituds anticientífiques no són tolerables», ha sentenciat.De fet, entre les seves reflexions sobre la pandèmia ha demanat «revisar l'excessiu individualisme de la societat occidental» amb actituds com ara decidir no vacunar-se.Illa ha posat molt en valor la resposta dels estats membre de la UE per adoptar una estratègia de compra conjunta de diverses vacunes i fer-ne un repartiment equitatiu. De moment, ha dit, ja hi ha contracte signat amb quatre companyies -AstraZeneca, Sanofi, Janssen i Pfizer- i es preveu la firma «imminent» de contractes amb Moderna, Novavax i Curevac.«Comprarem més vacunes de les que necessitem perquè volem anar sobre segur», ha remarcat, afegint que si en sobren es proporcionaran a altres estats que ho necessitin.En el seu discurs ha apuntat que la situació és «molt greu i complicada», també a Espanya i a Catalunya. L'ìndex de referència «ideal», ha assegurat, és d'entre 25 i 50 casos per cada 100.000 habitants. «Estabilitzar costa i baixar costa molt més», ha admès.Per això, ha advertit que encara queda un període «llarg i dur». Tot i la millora d'alguns indicadors, ha fet una crida a l'«alerta» perquè la situació pot canviar en molt poc temps i ha citat el cas d'Itàlia com a exemple.