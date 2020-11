La incidència acumulada a l'Estat baixa de 500 casos per primera vegada

La incidència acumulada en els últims catorze dies és de 498,19 casos per cada 100.000 habitants

Actualitzada 13/11/2020 a les 18:54

La incidència acumulada en els últims catorze dies és de 498,19 casos per cada 100.000 habitants baixant per primera vegada de 500, límit per adoptar restriccions contra la transmissió del coronavirus, malgrat que la covid-19 ha causat 308 morts més a Espanya.L'última vegada que la incidència acumulada es va situar per sota dels 500 casos va ser el passat 30 d'octubre.Són les dades que ha notificat aquest divendres el Ministeri de Sanitat, que xifra els nous contagis en 21.371 i la pressió hospitalària en el 16,15%, mentre que hi ha un 31,75 per cent de llits UCI ocupades per malalts de coronavirus.