L'exdona de Frank de la Jungla, alliberada després de 2.345 dies a la presó

'Yuyee' va ser acusada d'un delicte de narcotràfic, especialment castigat a Tailàndia

Actualitzada 13/11/2020 a les 14:53

Yuyee Alissa Intusmith, l'exdona del presentador Frank Cuesta, ha estat alliberada de la presó tailandesa en la qual ha passat 2.345 dies per un delicte de narcotràfic, del qual sempre s'ha declarat innocent.Cuesta, que sempre ha defensat a la seva exdona i mare dels seus quatre fills, ha comunicat l'alliberament en un vídeo del seu canal de YouTube.L'any 2012, després d'un registre efectuat en l'aeroport de Bangkok, a la model se li van confiscar 0,005 grams de cocaïna, per la qual cosa condemnada a 15 anys de presó.Tailàndia, el país natal de Yuyee, té una legislació molt rigorosa respecte al tràfic i consum de drogues, amb condemnes que poden anar des dels 20 anys fins a la cadena perpètua, en el cas de possessió de cocaïna.Per això, el presentador i recuperador d'animals, conegut com a Frank de la Jungla, s'ha mostrat molt agraït amb totes les persones que li han donat suport durant els més de sis anys que ha durat tot aquest cas.«Si hem arribat al més alt de la cúspide animal és per tot el bo que tenim», ha dit emocionat el presentador.Cuesta ha volgut recordar especialment a Ángela, la responsable de crear l'etiqueta 'Free Yuyee' i a Santi Trancho, el seu operador de càmera, que va morir fa uns anys en un accident de moto.Iniciatives que han ajudat a obtenir la llibertat de Yuyee, encara que les conseqüències de tan llarg tancament poden trigar a sanar, com destaca el presentador: «És moment que ella recuperi el temps perdut amb els seus fills i que es recuperi físicament, ja que les presons tailandeses no són com les d'Europa».Unes paraules d'agraïment que també ha volgut dedicar als mitjans de comunicació, encara que ha manifestat la seva intenció de mantenir-se allunyat de les càmares i de la seva activitat televisiva.«Han estat 6 anys i mig molt durs. Vull estar a Tailàndia un temps, sense viatjar tant, i per això això de deixar la televisió», ha manifestat.