Investiguen si la melatonina, inductora de la son, prevé i combat la covid

Actualitzada 13/11/2020 a les 13:58

La melatonina, coneguda 'hormona de la foscor' que indueix a la son, també és un potent antiinflamatori i antioxidant que podria contribuir a prevenir la infecció per SARS-CoV-2 i a tractar els casos greus de covid-19.Això és el que intenten provar dos assajos clínics liderats per l'Hospital Universitari La Paz de Madrid.Les propietats antioxidants d'aquesta hormona ja s'han postulat com a tractament contra altres coronavirus, com el SARS-COV-1 o el MERS, en estudis amb models animals «que ho avalen», explica a EFE el coordinador de la Unitat Central de Recerca Clínica i Assajos Clínics (UCICEC) de l'Hospital de La Paz, el doctor Alberto Borobia.A més, la melatonina ha format part del còctel de medicaments amb el qual s'ha tractat al president dels Estats Units, Donald Trump, quan va patir la covid-19, encara que és difícil saber en quina proporció va contribuir a la seva ràpida recuperació.El que la ciència ens mostra és que es tracta d'una hormona que l'organisme comença a alliberar quan arriba la foscor de la nit i recorre el circuit sanguini per a sincronitzar les funcions del nostre rellotge biològic.Però igual que ocorre amb altres hormones, la seva producció decau amb l'edat, a partir dels 35 o 40 anys, i això repercuteix en la son, en malalties inflamatòries i, fins i tot, en l'envelliment, segons dades de l'Institut Internacional de la Melatonina de la Universitat de Granada.Una de les hipòtesis de treball és comprovar si reforçant la melatonina endògena es pot contribuir a prevenir la infecció per SARS-CoV-2 en persones sanes amb alt risc de contagi.Aquest és el punt de partida d'un assaig clínic que vol provar en 450 sanitaris de diferents hospitals espanyols si la melatonina prevé la infecció o, en el cas que es contregui, evita el desenvolupament d'una forma greu de covid-19.Ja s'ha realitzat una primera onada de l'estudi amb 350 voluntaris i ara està en marxa la segona amb cent més, per la qual cosa s'esperen resultats d'eficàcia per a principis del 2021, segons l'investigador Alberto Borobia.És un estudi aleatoritzat en el qual un grup rep un medicament ja comercialitzat de melatonina (Circadín oral de 2 mil·ligrams indicat per a l'insomni) i l'altre grup, un placebo.En tractar-se d'una reposició d'un fàrmac ja comercialitzat, la seguretat ja està avaluada en una dosi de 2 mil·ligrams i durant 3 mesos, que és la dosi i pauta indicada per a l'insomni.«Si s'hagués utilitzat una altra dosi s'hauria d'haver començat en una fase més precoç de desenvolupament d'un nou fàrmac», assenyala el doctor Borobia.Durant aquesta primera onada s'han detectat alguns casos d'infecció per SARS-CoV-2 entre els voluntaris però a l'ésser un estudi «doble cec i emmascarat» fins al final no se sap si corresponen al grup de la melatonina o al del placebo.Aquest assaig està suposant un repte en fer-lo sense cap mena de finançament. «Ho estem promovent els investigadors, amb ajuda desinteressada del personal de la UCICEC i amb donacions dels medicaments i del placebo per part del laboratori Exeltis i Liconsa», apunta el seu coordinador.D'altra banda, un segon assaig clínic, en el qual també col·labora la unitat de recerca de La Paz, se centra en conèixer l'efecte de la melatonina en pacients de coronavirus ingressats a l'UCI.Són casos que pateixen una resposta immune exagerada que desencadena una hiperinflamacióen el seu organisme i el desenllaç és fruit d'una fallada multiorgànica per sèpsia (infecció generalitzada).«Volem conèixer si en administrar en dosis altes la melatonina, amb propietats antiinflamatòries i antioxidants, podria haver-hi un efecte immunomodulador», precisa Borobia.Acaba d'acabar la fase II d'aquest estudi amb 18 pacients, en la qual s'ha avaluat la seguretat: 12 han rebut un fàrmac de melatonina i altres 6 un placebo.La dosi és de 5 mil·ligrams per quilo de pes, fins a un màxim de 500 mil·ligrams al dia repartits en quatre dosis de melatonina intravenosa.«En aquest cas no es tracta de reposicionar un fàrmac sinó d'una formulació nova amb dosis no avaluades prèviament pel que es requereix assajos clínics en fases II i III», matisa el coordinador de l'UCICEC.Ja ha començat el disseny de la fase III (l'última d'un assaig clínic) on s'avaluarà l'eficàcia en uns 200 o 300 pacients de diferents hospitals espanyols i pot ser que, a més dels crítics, s'ampliï a malalts moderats ingressats a planta amb la finalitat d'evitar que entrin a l'UCI.El medicament és una patent de melatonina intravenosa de la Universitat de Granada i del Servei de Salut Andalús, que està llicenciada a l'empresa biotecnològica Pharmamel SL.Fa uns tres anys es va dur a terme en un assaig clínic en fase II amb aquest medicament en pacients amb sèpsies i el resultat va ser que aquells tractats amb melatonina intravenosa no només van reduir l'estada hospitalària en un 40%, sinó que la mortalitat va ser zero.Ho explica a EFE Darío Acuña, pioner en l'estudi de la melatonina a Espanya i director de l'Institut Internacional de la Melatonina amb seu a Granada.Quan estaven preparant la fase III d'aquest assaig de melatonina en sèpsia va començar la pandèmia de coronavirus i es va observar que els casos greus morien d'infecció generalitzada.L'estudi es va reconduir i va començar el treball amb l'Hospital de La Paz per a corroborar si els bons resultats de la melatonina en la sèpsia també ho són en els pacients covid amb aquesta infecció generalitzada.Si la melatonina és preventiva i/o contribueix a combatre la covid-19 és quelcom que la ciència podrà determinar en els pròxims mesos, però això no significa que els suplements de melatonina per a l'insomni de les farmàcies tinguin efectes protectors enfront del coronavirus.Quelcom que la ciència no ha evidenciat.