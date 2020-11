Espanya no recuperarà el nivell d'atur previ a la covid-19 abans del 2026

Després d'una previsió de caiguda del PIB del 12,8% aquest any, l'FMI estima un repunt econòmic del 7,2% el 2021, del 4,5% el 2022 i del 3,4% el 2023. Pel que fa al dèficit, l'organisme calcula que es mantindrà per sobre del 4% en la majoria dels pròxims cinc anys i que el deute només es reduirà fins al 118,8% del PIB el 2025.Per tal d'abordar les «vulnerabilitats» de l'economia espanyola, l'FMI reclama reformes «estructurals» per a una economia «més productiva, verda i digital». En aquest sentit, defensa el salari mínim com una «xarxa social» i remarca que cal seguir donant suport a les empreses «viables».A més, l'FMI avisa que la proposta de pressupostos en què treballa el govern espanyol es basa en un escenari «optimista» perquè preveu un repunt econòmic tres punts superior als càlculs de l'organisme per al 2021. A més, subratlla que caldrà tornar a la «consolidació fiscal» un cop se superi la crisi, per la qual cosa defensa impostos «progressius», canvis en el mercat laboral i insisteix en una reforma de les pensions perquè siguin «sostenibles».