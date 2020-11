Els casos globals de coronavirus s'eleven a 52,1 milions, amb 579.000 nous contagis

La xifra de morts per aquesta malaltia pandèmica és d'1,26 milions

Actualitzada 13/11/2020 a les 20:32

El món ha registrat 579.000 nous contagis de covid-19 en les últimes 24 hores, una xifra pròxima al rècord del passat 7 de novembre (613.000), per la qual cosa el nombre de casos globals ha ascendit avui a 52,1 milions, d'acord amb les xifres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Els morts per aquesta malaltia pandèmica s'eleven a 1,26 milions, després d'una jornada amb 9.600 nous decessos, també una de les xifres més altes de les últimes setmanes.Amèrica suma 22 milions de casos i 669.000 morts, enfront de 14 milions de contagis i 328.000 defuncions en el continent europeu.La tercera regió més afectada continua sent el sud d'Àsia, pròxima als 10 milions de casos i amb 152.000 morts.El continent americà, on en països com els Estats Units ja es parla d'una tercera onada de covid-19, registra avui una xifra rècord de contagis, superior als 230.000.Europa ha notificat en les últimes 24 hores 239.000 positius però sembla frenar-se l'avanç del coronavirus, atès que en jornades anteriors es van arribar a superar els 300.000 casos diaris.Per països, els Estats Units ha superat la barrera dels 10 milions de casos, mentre que l'Índia, amb una corba de contagis estabilitzada després de setmanes a la baixa, suma 8,7 milions de positius i el Brasil 5,7 milions.Els segueixen Rússia i França, amb 1,8 milions de contagis cadascuna, Espanya (1,4 milions), l'Argentina i Regne Unit (1,2 milions), Colòmbia (1,1 milions) i Itàlia, últim país a superar la barrera del milió de casos.Els pacients recuperats al planeta ascendeixen a 37,3 milions, i els casos greus o crítics són menys de l'u per cent del total, encara que la xifra està augmentant lentament en números absoluts i ja s'aproxima als 100.000.