Àustria molt a prop de declarar un confinament total

Actualitzada 13/11/2020 a les 16:15

Àustria està a un pas d'haver de declarar un confinament total després que les restriccions dels últims 10 dies no donessin els resultats desitjats i registrar les autoritats locals 9.586 nous casos en les últimes 24 hores, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia.Segons avancen avui diversos mitjans de comunicació austríacs, el govern federal, format per conservadors i ecologistes, planeja anunciar demà, dissabte, un nou confinament a partir del pròxim dia 17 «similar al de març» passat.Amb les noves restriccions, l'executiu espera reduir substancialment les xifres de contagi que des de l'entrada en vigor del «confinament lleuger» del passat 3 de novembre no van baixar com es desitjava.Just la nit en la qual van entrar en vigor les restriccions actuals, que inclouen un tancament de restaurants, bars i part de les escoles i universitats, el centre de Viena va ser objectiu d'un atemptat islamista que va deixar quatre morts i una vintena de ferits.Segons les més recents dades de les autoritats sanitàries, en les últimes 24 hores han mort 53 persones amb covid-19, elevant el total a 1.661, el doble que fa només dos mesos.Mentrestant, la incidència de contagis durant els últims set dies es va situar a la república alpina en 532 infeccions per cada 100.000 habitants.Els hospitals austríacs es troben a prop al límit de les seves capacitats, amb 3.811 persones ingressades per complicacions amb la covid-19, el doble que fa només dues setmanes.Dels hospitalitzats, 546 es troben en vigilància intensiva, també el doble que fa dues setmanes, han advertit avui les autoritats locals.Davant aquestes xifres, el govern del canceller federal austríac, Sebastian Kurz, estudia tancar novament, com ja va passar al març i l'abril passat, tot el comerç minorista, amb excepció de supermercats, drogueries i farmàcies, així com gran part de les institucions educatives.El nou confinament podria ser declarat per dues o tres setmanes, amb l'objectiu de poder reactivar després l'activitat econòmica de cara a les festes de Nadal.