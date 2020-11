Viure durant l'embaràs o la infantesa en entorns amb alta contaminació incrementa la pressió arterial dels nens

La pressió arterial es va prendre als quatre i cinc anys. Els resultats revelen que els nivells més alts de contaminació atmosfèrica es relacionen amb l'augment de la pressió arterial infantil, especialment si l'exposició es dona durant els dos primers trimestres de l'embaràs.Així, un increment de 9,1 ug/m3 del NO2 de l'aire es va associar amb un augment de 0,9 mmHg en la pressió arterial diastòlica de nenes i nens, la pressió sana dels quals ronda els 50-80 mmHg. El valor que l'Organització Mundial de la Salut ha establert per a protegir a la població dels efectes nocius del NO2 és de 40 ug/m3, una xifra que ciutats com Barcelona o Madrid superen de manera habitual.Pel que fa a l'entorn urbà, una densitat d'edificis elevada es relaciona també amb una pressió arterial més alta, mentre que la bona connectivitat en el transport urbà es vincula amb una de més baixa. La primera autora de l'estudi i investigadora d'ISGlobal, Charline Warembourg, ha explicat que aquestes associacions «indiquen que una connectivitat major promou l'activitat física en la població».D'altra banda, l'exposició al soroll també es relacionaria amb un increment de la pressió arterial de les i els fills.Els experts apunten que la hipertensió és un dels principals factors de risc de les malalties cardiovasculars, que actualment són la primera causa de mort en el món. La líder de l'estudi i directora del programa d'Infància i Medi Ambient d'ISGlobal, Martine Vrijheid, ha afirmat que nombrosos estudis «demostren que els nens amb la pressió arterial elevada tenen més probabilitats de desenvolupar hipertensió en l'edat adulta». Per això, ha apuntat la importància d'identificar aquells elements ambientals que contribueixen al desenvolupament de la hipertensió des del període fetal.L'estudi avalua, per primera vegada, l'efecte que tenen sobre la salut cardiovascular infantil nombrosos factors relacionats amb la urbanització. «Els nostres resultats desvelen que, a partir de la concepció, l'entorn urbà pot afectar la pressió arterial en nens i nenes en edat preescolar», assegura Warembourg.