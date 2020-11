PlayStation 5 fia el seu lideratge a la potència i els jocs exclusius

La cònsola de Sony ja ha arribat als Estats Units i el dia 19 ho farà a l'Estat espanyol

Actualitzada 12/11/2020 a les 09:54

Anàlisi

Jocs exclusius

PlayStation 5, la nova consola de Sony, arriba aquest dijous als salons dels Estats Units i el dia 19 aterrarà a Espanya. Una nova aposta de la companyia per a revalidar el seu lideratge en el sector dels videojocs amb una catàleg de jocs exclusius i un dispositiu que vol trencar amb la generació anterior.La consola arribarà a Europa i Llatinoamèrica una setmana després de la seva aparició en uns pocs països, entre ells els EUA, el Japó i Mèxic. Segons ha anunciat la companyia no hi haurà unitats disponibles en botigues per la pandèmia -només unitats reservades-, per a així evitar les habituals cues dels llançament.Ps5 arriba la mateixa setmana que el seu competidor, Xbox Sèries X, i és tota una declaració d'intencions en potència, disseny i en el catàleg de jocs que l'acompanya. Surt en dos models, un ells digital.A Espanya costarà 499 euros vs 399 euros i als Estats Units 499 dòlars vs 399 dòlars. En la resta de països de Llatinoamèrica i Europa el preu variarà.Enfront del monòlit negre de la Ps4, el disseny del seu relleu és curvilini, blanc i bastant gran. Mesura 39 centímetres d'alt, molt més que el minimalista cub presentat per Xbox (30 cm) i també que totes les seves predecessores.La nova Ps5 és més potent, com s'espera d'una nova consola de nova generació, encara que el salt de potència és major que en anteriors ocasions. Té un complex procés de renderització que aconsegueix que les llums i ombres dels jocs guanyin en realisme, les imatges tinguin mes resolució, i els efectes siguin més detallats.En el model de prova facilitat per PlayStation, les possibilitats de la nova consola s'aprecien amb més claredat a 'Spider-Man: Miles Morales', un dels seus nous jocs exclusius. Els neons de la ciutat de Nova York, verds, morats i vermells, i els jocs de llums de la primera escena del vesprejar, semblen gairebé reals.A més de la interfície renovada, la companyia japonesa explota al màxim la tecnologia hàptica amb el seu nou comandament, el DualSense. El nivell de detall és tan precís, que es nota si el personatge del joc està caminant sobre aigua, tirant d'una corda cap endarrere o corrent sobre terreny irregular.'Astros PlayRoom', el joc que ve incorporat en la consola, està ideat per a explorar totes les possibilitats d'aquest nou comandament, i, de pas, rendir un homenatge als jugadors històrics de la companyia.La gran basa de PlayStation per a mantenir el podi en aquesta nova generació de consoles són els seus jocs. El catàleg de títols exclusius compte, ara com ara, amb 'Astro’s Playroom' –preinstal·lat-, 'Marvel’s Spider-Man: Miles Morales', la remasterització de 'Demon Souls' i 'Sackboy A Big Adventure'.El primer joc que veu la llum és el nou 'Spinder-Man: Miles Morales', d'Insomniac, un dels estudis de Sony, i deixa des del primer moment clar tot el que la consola pot donar de si com a rapidesa de càrrega, millora de gràfics i potència.Els jocs exclusius són, a més d'un reclam de vendes, els títols en els quals millor es veuen en el dispositiu, perquè en certa manera, estan dissenyats a la seva mesura i aprofiten al màxim tota la seva tecnologia.En els pròxims mesos arribaran a Ps5 'Horizon Forbidden West', 'Ratchet & Clank: Rift Apart', 'Gran Turismo 7', 'Returnal' i altres jocs. Sense data confirmada, però per a aquesta generació també s'esperen nous lliuraments de reeixides capítols com 'God of War'.La nova consola és compatible amb la gran majoria de títols de Ps4, que haurien de veure's millor i més ràpids en aquesta nova consola.El catàleg de títols exclusius que PlayStation 5 porta sota el braç és la de les grans bases de Sony per a guanyar, almenys al principi i com a estirada de vendes, aquest nou assalt de la nova generació de consoles.