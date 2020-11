La PCR serà obligatòria per als viatgers de 28 països i territoris europeus i 37 de la resta del món

Aquesta llistà la completen Albània, Argentina, Armènia, Aruba, Bahréin, Belice, Bòsnia i Hercegovina, Cap Verd, Colòmbia, Costa Rica, els Emirats Àrabs Units, la Federació Russa, Geòrgia, Guam, Jordània, Kuwait, Líban, Llíbia, Macedònia del Nord, el Marroc, Moldàvia, Mònaco, Montenegre, Palestina, Panamà, Polinèsia Francesa, Puerto Rico, el Regne Unit, San Marino, San Martín, Suïssa, Tunísia i Ucraïna.En el cas de la UE i l'Espai Econòmic Europeu, el criteri d'inclusió ha estat el de zones de risc de color vermell o gris partint dels indicadors combinats segon les recomanacions del Consell Europeu. Pel que fa a tercers països, s'inclouen aquells amb una incidència acumulada a 14 dies de més de 150 per cada 10.000 habitants.El llistat de països o zones de risc i els criteris emprats per a a la seva definició seran revisats cada 15 dies. L'actualització de les revisions del llistat de països o zones es farà efectiva als set dies de la seva publicació, «amb l'objectiu de permetre a les companyies de transport, agències de viatges i operadors turístics que ajustin les mesures informatives per als passatgers».D'aquesta manera, els viatgers provinents dels països inclosos hauran de tenir la documentació que acrediti que s'ha fet la prova PCR en les 72 hores anteriors al viatge. La resolució publicada al BOE que només serà acceptada la PCR i no altres proves, com els tests ràpids o d'antígens. Els viatgers hauran de presentar també un formulari de control sanitari , que poden emplenar telemàticament.Aquells viatgers que no acreditin el resultat negatiu, s'hauran de sotmetre a la realització de la prova que determinin els serveis de sanitat exterior. També s'hauran de fer aquesta prova aquells viatgers que en el controls de temperatura, visuals o documental es consideri que són sospitosos de tenir la covid-19. A més, es podrà exigir una PCR en les 48 hores següents a l'arribada.La resolució publicada aquest dijous al BOE tindrà efectes a partir del 23 de novembre i fins que el govern espanyol declari la finalització de la situació de la crisis sanitària de la covid.