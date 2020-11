Facua veu «una absoluta presa de pel» fixar el preu màxim de les mascaretes quirúrgiques en 72 cèntims

L'associació adverteix que està per sobre de la majoria de preus del mercat, que oscil·len entre 20 i 50 cèntims

Actualitzada 12/11/2020 a les 19:31

L'associació de consumidors Facua considera «una absoluta presa de pel» que el govern espanyol fixi el preu màxim de les mascaretes quirúrgiques en 72 cèntims. El preu és una rebaixa respecte a l'anterior –de 0,96 cèntims– però és un descens que encara deixa el valor final per sobre de «la majoria de preus de mercat» que, segons Facua, oscil·len entre 20 i 50 cèntims. A més, han recordat que abans de la pandèmia els fabricants estatals subministraven aquestes mascaretes als distribuïdors per 3 cèntims. L'organització veuria adequat pagar 10 cèntims per unitat. A més, també creuen que la baixada de l'IVA del 21% al 4% serà «insuficient» si no va acompanyat d'una baixada «dràstica» del preu màxim, cosa que «no s'ha produït».