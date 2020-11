Els exàmens s'hauran d'haver fet abans del 18 de juny de l'any que ve

Actualitzada 12/11/2020 a les 17:24

El govern espanyol no descarta que l'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat del 2021, antiga Selectivitat, s'hagi de celebrar en format virtual segons com evolucioni la pandèmia. Així consta al Projecte d'ordre que estableix les característiques, disseny i contingut de les proves elaborat pels ministeris d'Universitats i d'Eduació i FP. S'especifica que «si estiguessin en vigor mesures sanitàries excepcionals que impedissin la realització de les proves en les condicions habituals de presencialitat dins del termini previst, els òrgans responsables podran establir, per a la totalitat o part de l'alumnat, un procediment virtual i fiable per a la seva realització». Les proves hauran d'haver finalitzat abans del 18 de juny.