El coronavirus també afecta al tradicional anunci de la Loteria de Nadal

La campanya d'enguany presenta un missatge i un to diferent d'altres ocasions

Actualitzada 12/11/2020 a les 12:11

Aquest dijous s'ha presentat el tradicional anunci de la Loteria de Nadal que, en aquesta ocasió està marcat per la covid-19, la pandèmia del coronavirus. El president de Loteries i Apostes de l'Estat, Jesús Huerta Ametler ha explicat en roda de premsa que «Aquest any és diferent a tots. Enguany no podem ser aliens a la crisi sanitària que estem vivint en el món sencer i que ens ha fet donar un petit gir al missatge principal i al to de l'anunci». L'anunci anima a milions d'espanyols a jugar a la loteria i a compartir-la.«Enguany la campanya se centrarà en una retrospectiva històrica de com el dècim de Loteria ha estat unit a la nostra vida, a la vida de la societat generosa que som», afegia Huerta. El comiat d'un pare i un fill en una estació de tren, és així com comença l'anunci de la Loteria de Nadal 2020.Aquest any, el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal repartirà 2.408 milions d'euros en premis. El primer premi del 'Gordo' de la Loteria de Nadal 2020 repartirà quatre milions d'euros a la sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim premiat. El segon premi de la Loteria de Nadal ascendeix a 1.250.000 euros per sèrie, la qual cosa significa que cada dècim portarà un premi de 125.000 euros. I el tercer seran 500.000 euros per sèrie, 50.000 al dècim.